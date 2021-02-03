«بايدن» يوقع 3 مراسيم حول الهجرة لإلغاء سياسات «ترامب»

واصل الرئيس الأمريكى الجديد جو بايدن تغيير سياسة الهجرة فى بلاده، التى وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث وقع بايدن 3 مراسيم حول الهجرة ملتزماً العمل على محو وصمة العار الأخلاقية والوطنية، بحسب تعبيره، الموروثة عن سلفه والمتعلقة بفصل آلاف عائلات المهاجرين عند حدود الولايات المتحدة الجنوبية، وقال «بايدن» وهو يوقع بالأحرف الأولى هذه المراسيم: «أنا لا أسن قانوناً جديداً بل ألغى سياسات خاطئة»، مؤكداً أن «الإدارة الأخيرة انتزعت أطفالاً من أحضان عائلاتهم من دون وجود خطة للم شملهم لاحقاً».

من جهة أخرى، صادق مجلس الشيوخ الأمريكى، على تعيين أليخاندرو مايوركاس، المولود فى كوبا، وزيراً للأمن الداخلى، ليصبح أول لاتينى وأول مهاجر يقود هذه الوزارة التى تشرف على قضايا الهجرة والحدود، وتأتى هذه المصادقة بغالبية 57 سيناتوراً مقابل 43، و«مايوركاس» محامٍ سابق يبلغ 61 عاماً، وقد وصل إلى الولايات المتحدة وهو رضيع مع والديه المهاجرين، وسبق له أن شغل مناصب رفيعة فى وزارة الأمن الداخلى خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما أكدت الإدارة الأمريكية تعيين «بيت باتيجيج» وزيراً للنقل، ليصبح أول وزير مثلى علناً فى الإدارة الأمريكية يصادق عليه مجلس الشيوخ، وشغل «باتيجيج» منصب عمدة مدينة ساوث بيند فى ولاية إنديانا، وحظى مرشح الرئيس الأمريكى، جو بايدن، بنسبة تصويت مرتفعة بين الحزبين، الجمهورى والديمقراطى، بـ86 صوتاً لصالح تعيينه مقابل 13.