مصرع طفلة صدمتها سيارة بالخطأ أثناء لهولها أمام منزلها ببني سويف

لقيت «طفلة» مصرعها، مساء الأربعاء، إثر اصطدام سيارة ربع نقل بها، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية العواونة، التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، وتم نقلها جثة هامدة لمشرحة مستشفى إهناسيا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بوصول الطفلة «جوارية هـ. ن» تبلغ من العمر سنتان، إدعاء تصادم سيارة ربع نقل بقرية العوواونة، بدائرة المركز.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اهناسيا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الإنتقال والفحص والتحريات لمعرفة الرائد أحمد بهجت رئيس مباحث مركز شرطة إهناسيا، أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ربع نقل قيادة "أحمد ع.م" بالطفلة اثناء لهوها أمام منزل بقرية العواونة، وتم نقلها بمعرفة أهليتها إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى إهناسيا المركزي، جثة هامدة.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللأزم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

الحادث لم يكن الأول من نوعه بمحافظة بني سويف، حيث قد شهدت قرية البلهاسي التابعة المحافظة قبل اقل من عام، حادثا مشابهًا، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بطفلة امام منزلها، ولقيت مصرعها على الفور، حيث تبين وقتها انه أثناء عودة السائق للخلف اصطدم بطفلة تلهو أمام منزلها، ولقيت مصرعها على الفور.