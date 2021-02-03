«القوى العاملة» توقع اتفاقية يستفيد منها 236 عاملا بـ«أسمنت بني سويف»

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة «أسمنت بني سويف»، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ236 عاملًا بالشركة.

وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ الاتفاقية نصت علي رغبة إدارة الشركة في صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في إعادة هيكلة الدخل السنوي الشامل الإجمالي للعاملين والمتضمن، العلاوات الاجتماعية، ومنحة عيد العمال، وبدل التمثيل، والتفرغ، وبدل التميز وبدل طبيعة العمل إن وجد، فضلًا عن وضع نظام الحافز السنوي ويصرف للإداريين أصحاب الأداء المتميز، ويستمر العمل بنظام حافز الكلنكر السنوي للفنيين والإداريين.

وحددت الاتفاقية الدفعات الشهرية التي تسدد من تحت حساب الأرباح السنوية المستقبلية 12 شهرًا، تقسم على 12 دفعة سنوية يتمّ استقطاعها من الأرباح السنوية التي تقرر توزيعها الجمعية العامة للشركة، ومنح زيادة سنوية بنسبة 5 % تستحق في يناير 2021 و2022 و2023 .

واتفق الأطراف على أن تجري الشركة في نهاية كل عام خلال فترة سريان الاتفاقية بإجراء دراسة للأجور لمقارنة الدخل الإجمالي للعاملين شاملاً الأرباح مع نظرائهم في الشركات الأخرى ذات الطبيعة المماثلة والعاملة في مصر، والتي لها نفس عناصر الأجر، وإذا أسفرت الدراسة عن انخفاض الدخل الإجمالي للعاملين شاملاً الأرباح يتمّ النظر في تعديل الدخل الشهري للعاملين في ضوء الملاءمة المالية للشركة واعتبارات العمل.

وقع الاتفاقية عن شركة«أسمنت بني سويف» إسلام الغزولي بصفته رئيس القطاع القانوني للشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية كل من: طلعت عدلي زكي رئيس اللجنة، وعمر قرني طلبة نائب الرئيس، وعبد الحميد مبروك الأمين العام، وأيمن حسني عبدالحليم أمين الصندوق، ومحمود محمد سيد أمين الصندوق المساعد، ومجدي عبدالحكيم، مساعد الأمين العام، وعادل محمد عبدالله نائب ثان باللجنة.

ووجه وزير القوى العاملة، الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.