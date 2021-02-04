بسبب لعب الكرة.. مصرع شاب طعنا في مشاجرة بالمحلة الكبرى

شهدت قرية الابشيط، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منذ قليل، مصرع شاب، إثر تلقيه طعنات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب لعب كرة القدم، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفي المحلة العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى، بوصول شاب يدعى «ا. ا. م - 24 سنة»، إلى مستشفى المحلة العام، مصاب بطعنات، ووفاته متأثرا بجروحه.

وأفادت التحريات الأمنيه التي أجراها المقدم محمد عيسوي، رئيس مباحث مركز المحلة الكبرى، أن الشاب المتوفى لقي مصرعه فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع آخرين بقرية الابشيط التابعة للمركز، بسبب لعب كرة القدم، وجار تحديد هوية المتهمين المتورطين وضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري لكشف ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بتشريح الجثة، للتأكد من سبب الوفاة، وسرعة ضبط المتهمين.