رئيس جامعة طنطا: سننشئ مستشفى جامعي جديد بالمحلة بتكلفة مليار جنيه

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا أنَّ الجامعة تستعد لإنشاء مستشفى جامعي جديد بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 11250 متراً، موضحاً أنَّه تولى إعداد تصميمات المستشفى طبقًا لأحدث المعايير الدولية.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أنَّ المستشفى يضم فى المرحلة الأولى مركزا متطورا للطوارئ لتقديم الخدمة الطبية لمصابي حوادث الطرق و28 غرفة عناية مركزة و100 سرير إقامة داخلية وأجنحة لغرف العمليات بنظام الكبسولات و30 عيادة خارجية متطورة ومركزاً للاشعة يضم أحدث الأجهزة في العالم وصيدلية مركزية.

أوضح رئيس الجامعة أن التكلفة الإجمالية للمستشفى تبلغ مليار جنيه وسيتم إنشاؤه على 4 مراحل وسيتم قريبًا البدء فى تنفيذ المرحلة الأولي بتكلفة 240 مليون جنيه ويستغرق تنفيذه عامين.

وأضاف أنَّ مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة وافق علي إنشاء مؤسسة أصدقاء جامعة طنطا لتمويل المستشفي الجديد بالجهود الذاتية من خلال مشاركات أبناء الغربية والمجتمع المدني.