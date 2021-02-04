استمرار أعمال تطوير شارعي «الأمين والنصر» ببورسعيد

استمرت أعمال رفع كفاءة وتطوير شارعي «الأمين والنصر»، بنطاق حي المناخ ببورسعيد،وقال المحافظ، اللواء عادل الغضبان، إن الشارعين يشهدان أعمال تطوير على درجة عالية من الكفاءة بما يتماشى مع المشروعات التى تشهدها المحافظة.

وأشار محافظ بورسعيد، في تصريح له، اليوم، إلى أهمية الشارعين الحيوية بوسط المحافظة، موضحا أن هناك خطة متكاملة لتطوير الطرق فى مختلف الأحياء بما يساهم فى تيسير الحركة المرورية والتقليل من التكدس والزحام.

كان اللواء عادل الغضبان، عقد اجتماعا موسعا، مساء أمس، لمتابعة عدد من الملفات وسير العمل بالأحياء، في حضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام، ورؤساء الأحياء، وإدرات التفتيش والمتابعة وحماية الأملاك والمساحة ومديرية الاسكان وعدد من التنفيذيين.

وخلال الاجتماع أصدر المحافظ توجيهات لرؤساء الأحياء بضرورة متابعة عملية تحصيل رسوم النظافة والإسكان وإيجارات المحلات التابعة للمحافظة، وسرعة إنجاز الأعمال فى مختلف الملفات.

وأشاد «الغضبان»، بجهود كافة الأجهزة التنفيذية في المحافظة ووجّه إلى ضرورة بذل قصارى جهدهم للحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات ومواصلة العمل ليل نهار لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم الأحياء لتنفيذ عملهم بالشكل الأمثل كما وجه إلى استمرار حملات إزالة الاشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وتشوه الشكل الحضاري للمحافظة.