محافظ بورسعيد عن كوبري عزمي: محور مروري رئيسي وخطة لصيانته

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنَّ شركة المقاولون العرب سوف تتولى أعمال صيانة كوبري عزمي المطل على قناة الوصل بحي الشرق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ بورسعيد مع مسؤولى شركة المقاولون العرب لمناقشة آلية واستعدادات أعمال الصيانة بالكوبرى

وأكد الغضبان، خلال الاجتماع، أهمية كوبري عزمي والذي يعتبر محور مروري مهم يتمّ من خلاله مرور سيارات النقل عبر منفذ النصر الجمركي المطور وذلك بعد إغلاق منفذ الشاحنات، وأيضا بعد أعمال التطوير الذي شهدها محيط منفذ النصر الجمركي وتطويره.

وأوضح محافظ بورسعيد أنَّ ذلك يأتي انطلاقاً من خطة المحافظة لتحقيق السيولة المرورية والانسيابية في حركة السيارات عبر منافذ المحافظة الجمركية وتطوير الكباري والطرق على أعلى مستوى بما يتماشى مع التطور الملموس في كل المجالات.

يذكر أنَّ، محافظ بورسعيد، قد ترأس اجتماعًا، أمس مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمصانع والمستثمرين.

وأكّد المحافظ، خلال الاجتماع، أنَّ المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية والتي تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة من أجل توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وشدد محافظ بورسعيد على تقديم كل التسهيلات للمستثمر الجاد، وتوفير كافة الدعم لمشروعات الشباب وصغار المستثمرين.

وأكّد محافظ بورسعيد أنَّ المنطقة الصناعية شهدت دخول العديد من الكيانات الإقتصادية بالإضافة إلي مشروعات الشباب الذين اثبتوا نجاحهم في مشروعات الـ54، و58 مصنع وأصبحت منتجاتهم تتواجد في كل الأسواق.

كما عقد محافظ بورسعيد اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة.

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها

وشدد على الاهتمام بملف النظافة ورفع كفاءة الشوارع والأحياء ومنع أي تجمعات للقمامة حفاظًا على الشكل الحضاري للمحافظة، والاستجابة لشكاوى المواطنين في هذا الشأن.