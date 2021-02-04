إحلال وتجديد خطوط المياه ورفع كفاءة محطات الشرب في قرى الإسماعيلية

واصلت محافظة الإسماعيلية أعمال تطوير ورفع كفاءة محطات مياه الشرب وتجديد شبكات وخطوط المياه ضمن خطة الصيانة التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القناة.

وأعلن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في تصريح له اليوم، البدء في إعادة تأهيل وحدة «البورسعيدية»، بمحطة المنايف بطاقة تصميمية 30 ل/ث والتي من المقرر دخولها الخدمة بنهاية الأسبوع المقبل على أن تتم أعمال إعادة تأهيل الوحدات الأخرى بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وتفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة مياه المنايف بالكامل بطاقة 90لـ/ ث لخدمة قرية المنايف بالكامل والعزب التابعة لها على مراحل.

وقال رئيس الشركة إن جميع الأعمال تستهدف القضاء على مشكلات مياه الشرب في المناطق التي تغذيها المحطة، وتطوير مأخذ المحطة طبقا للكود المصري والاهتمام بالموقع العام للمحطة وتأمينه أولا بأول من نواتج الحفر وكذا نواتج الإحلال والتجديد مؤكدا أهمية أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، حفاظاً على الأصول وضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وتضمنت أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة «صيانة الطلمبات ومنظومات الكلور، تغيير الوسط الترشيحي، تغيير ألواح الترسيب، صيانة لوحات الرفع»، بالإضافة إلى أعمال دهان حاويات العكرة والترسيب والمرشحات.

في السياق نفسه، أعلن محافظ الإسماعيلية، بدء أعمال الإحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة والمتهالكة وإستبدالها بأخرى بلاستيكية جديدة بقرية الضبعية بمركز ومدينة الإسماعيلية.

واضاف الأعمال تتم ضمن برتوكول التعاون المبرم بين شركة مياة الشرب و الصرف الصحي وجمعية إعمار الأرض لتنمية المجتمع حيث تقوم الشركة بمتابعة تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب 4 بوصة بعدد من العزب التابعة لقرية الضبعية ومنها عزبة الغبوشي، وعزبة حنيدق وعزبة عزت بأطوال 800 م بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.