«الأعلى للإعلام» يصدر قرارا بتعديل لائحة تراخيص الصحف

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم 1 لسنة 2021، بشأن تعديل لائحة تنظيم التراخيص الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 26 لسنة 2020.

ونص القرار على أن يستبدل نص المادة 2 من لائحة تنظيم التراخيص المشار إليها بالنص الجديد الآتي: يشترط في تأسيس الصحف الورقية أو الإلكترونية التي تصدرها الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الأحزاب السياسية أن تودع عن كل إصدار مبلـغ تأميني في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

ويكون هذا المبلغ 45 ألف جنيه للإصدار اليومي، و35 ألف جنيه للإصدار الأسبوعي، و25 ألف جنيه للإصدار الشهري أو الإقليمي اليومي، و510 آلاف جنيه للإصدارالإقليمي الأسبوعي، و500 ألف جنيه للإصدار الإقليمي الشهري، وذلك للوفاء بالمتطلبات المالية للصحيفة الورقية أو الإلكترونية حال توقفها عن الصدور وتخلفها عن سداد التزاماتها أو ديونها، وتزداد هذه المبالغ بنسبة 10% كل 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ونشر القرار في الوقائع المصرية.