رئيس «الأعلى للإعلام»: عزلة سيناء انتهت بمشروعات واستثمارات مصرية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ عزلة سيناء انتهت، بعد أن عادت لنا بمشروعات واستثمارات مصرية وبسواعد الرجال المصريين.

وأضاف جبر، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: «شهدنا أزمات عديدة مؤخرا، أبرزها كورونا التي ألقت بظلالها على سيناء، خاصة جنوب سيناء، حيث تراحعت السياحة بمعدلات كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم كله».

وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّه ستكون هناك هناك ندوة عن السياحة في سيناء بشرم الشيخ، وسنرى على الطبيعة ماذا يجري في سيناء، فهي قطعة من قلوبنا.

ويعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ندوة بعنوان «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل» بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من قيادات المحافظة؛ بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.

وتناقش الندوة عدة موضوعات عن محافظة جنوب سيناء يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة؛ والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل؛ ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.

ويحضر الندوة عدد من مراسلي الإذاعات والفضائيات الأجنبية؛ وعدد من الإعلاميين والصحفيين المصريين.