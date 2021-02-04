توصيات مهمة للمزارعين لتجنب آثار الطقس المتقلب

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات مهمة للمزراعين لحماية المحاصيل المختلفة من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على حالة الطقس المتقلب، خلال الأسبوع الحالي، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأوضحت الوزارة، أنّ ذلك يأتي نظرا لتوقعات الطقس المتقلب بداية من اليوم، وارتفاع ثم انخفاض درجات الحرارة ثم عودتها للارتفاع، وتوقعات هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة، خاصة شمال البلاد والدلتا، وهبوب الرياح على بعض المناطق يومي الخميس والجمعة.

وأهاب قطاع الإرشاد الزراعي بالمزارعين، اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة واتباع عدد من التوصيات السريعة والعاجلة، لمنع أي تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية المختلفة.

وتشمل التوصيات بالنسبة لمحصول القمح، عدم إجراء أي ريّات خلال الأيام المطيرة مع التوصية بإجراء رشة مهمة من مركبات عالي الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت بالمعدلات الموصي بها، وينصح بإجراء رشة مهمة للوقاية من مرض صدأ القمح بعد سقوط الأمطار.

وفيما يتعلق بأشجار الفاكهة خاصة في بداية النمو، أشارت التوصيات إلى ضرورة إعطاء ريّة سريعة اليوم الخميس، بحيث يتم إضافة عالي الفسفور مع نترات الماغنسيوم، مع إعطاء رشة بمركب سليكات البوتاسيوم مع البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 8 سم / لتر، لافتة إلى أنّه بالنسبة لمحاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية، يجب الامتناع عن الري قبل سقوط الأمطار مع إجراء رشة مهمة بعالي الماغناسيوم والبوتاسيوم.

وأكدت التوصيات أنّه بالنسبة لباقي المحاصيل والأشجار وبداية من يوم السبت، فيجب إجراء الرشات الوقائية الضرورية ضد ما هو متوقع من أمراض الرطوبة العالية بالمركبات النحاسية الموصي بها، فضلا عن الفحص الدوري للحشرات والأكاروسات علي كل الزراعات واتخاذ اللازم نحو ظهور اي منها.

وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار غزيرة اليوم على الدلتا وشمال الصعيد وهبوب رياح، بسبب منخفض جوي قادم من البحر المتوسط.