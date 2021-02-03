حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 4-2-2021: معتدل بالقاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الخميس، إذ من المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للأتربة جنوبًا.

وفي بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أضاف الخبراء أنّه من المتوقع يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، إذ تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية، وعلى محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد، وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس والعقبة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهم من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 19 13

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 19 13

طنطا 20 12

شبين الكوم 19 13

دمنهور 19 12

بلطيم 19 12

مطروح 18 13

السلوم 17 09

سيوة 19 08

بورسعيد 20 13

دمياط 19 13

الزقازيق 20 13

المنصورة 19 13

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 13

العريش 21 13

رفح 20 13

رأس سدر 19 10

نخل 24 05

نويبع 22 16

طابا 22 13

كاترين 16 04

الطور 21 11

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 25 13

مرسى علم 26 14

الفيوم 20 10

بني سويف 21 10

المنيا 20 07

أسيوط 20 06

سوهاج 21 09

قنا 22 10

الأقصر 23 10

أسوان 23 11

إدفو 23 10

أبوسمبل 23 10

الوادي الجديد 21 06

شلاتين 26 18

أبورماد 24 18

حلايب 25 21

رأس حدربة 25 20