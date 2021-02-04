إنشاء 6 مراكز تميز طبي جديدة بمستشفيات طنطا الجامعية

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على إنشاء 6 مراكز تميز طبي بمستشفيات طنطا الجامعية، تضم مركز طب وجراحه العيون، ومركز جراحات المسالك البولية وأمراض الكلي، ومركز السكته الدماغية، ومركز علاج الأورام، ومركز الأمراض الباطنية، ومركز الأمراض الصدرية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن إنشاء هذه المراكز يأتى فى إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لتطوير القطاع الطبي بهدف تقديم خدمات صحية متميزة للعاملين والمجتمع، وزيادة الموارد الذاتية للجامعة، ودعم وتطوير البحث العلمى فى المجالات الطبية والإدارية.

وكان رئيس جامعة، قد أقر في وقت سابق، تخفيض بنود الإقامة ونفقات الإشراف الطبي لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا‏، بعد موافقة مجلس الجامعة في جلسته الأخيرة علي تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي ‏لنفقات العلاج لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا، مؤكدا أن الجامعة وفق استراتيجيتها المعلنة تقوم بتوفير كامل الخدمات لكل فئات المجتمع وفق أعلى المعايير الصحية، كما أنها مؤخرا عملت على تطوير منظومة خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في جميع مستشفياتها، موضحا أن الفترة الأخيرة شهدت المزيد من الخدمات الجديدة التى تقدمها مستشفيات طنطا الجامعية لخدمة مصابى كوفيد 19 من داخل أو خارج الجامعة والتى ضمت افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية.