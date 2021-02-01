للعام الثاني.. فريق جامعة طنطا يتوج بكأس العباقرة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «للعام الثاني.. فريق جامعة طنطا يتوج بكأس العباقرة».

واجهة مشرفة لمحافظتهم

وجاء في التقرير، أنّ تميزهم وتفوقهم وعزيمتهم، أهّلتهم للاحتفاظ بكأس العباقرة على مستوى الجامعات للعام الثاني على التوالي، ويثبتون يوما بعد يوم قدراتهم الكبيرة وأنّهم واجهة مشرفة لمحافظتهم ومثال يحتذى به لشباب مصر.

استطاع الفريق للعام الثاني أن يقتنص اللقب

وأضاف التقرير، أنّ فريق جامعة طنطا خاض مسابقة العباقرة على مستوى الجامعات، حيث تكون الفريق طلاب وطالبات بكلية الهندسة، الطب، وطب الأسنان، واستطاع الفريق للعام الثاني أن يقتنص اللقب ويحصل على كأس العباقرة لتحقيق أكبر عدد من النقاط في تاريخ البرنامج وهو 1170 نقطة.

تكريمهم من مجلس الجامعة

وتابع التقرير، أنّ السباق يتضمن التنافس مع 17 جامعة حكومية وخاصة في مجالات متنوعة من الجغرافيا، التاريخ، الفن، العلوم، الأدب، معلومات عامة، رياضة، وقدرات ذهنية.

وهنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، فريق الجامعة الفائز بالكأس على مستوى الجامعات المصرية في موسمه الثالث، كما حصل الطلاب على تكريم خاص من مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة.

وقال محمد شادي، أحد أعضاء فريق العباقرة في جامعة طنطا، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، إنّ المسابقة تبدأ بتصفيات يجرى فيها اختيار 16 جامعة منها لخوض دور المجموعات الذي يتكون من 4 مجموعات، على أن يتأهل أول وصيف كل مجموعة إلى الدور التالي، لافتا إلى أنّه يدرس في الصف الأول الجامعي، وأنّ المسابقة مرتبطة بأسئلة عامة، ونستعد لها بشكل جيد، أما الجامعة فتجري اختبارا كل عام لتحديد الطلاب الذين سينضمون إلى الفريق.

وأضاف أنّ الجامعة تقدم دعما كبيرا للفريق، وتتيح لأعضائه السفر والإقامة في فندق، إضافة إلى تعيين مشرفين من أجل تقديم الدعم لهم، كما أنّ الفريق يتكون من 4 طلاب و4 طالبات.