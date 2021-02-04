تشكيل لجان لحصر خسائر السيول التي تعرضت لها بعض المدن بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن اللجان التي تضم متخصصين من كافة الجهات المعنية، بدأت المرور على المناطق التي ضربتها السيول خلال في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتحديد الخسائر على أرض الواقع.

وأوضح المحافظ أن السيول التي تعرضت لها بعض المناطق بمحافظة جنوب سيناء كانت خفيفة، ولم تتلق غرفة العمليات أي إخطار يفيد حدوث خسائر مادية أو بشرية.

وأشار فودة إلى أنه تم الدفع بكافة المعدات الثقيلة، لرفع اطماءات السيول من على الطرق، وتمهيدها أمام حركة المرور.

وفي السياق، قال المهندس عبدالرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جرى تشكيل عدد من اللجان، للقيام بجولة تفقدية للمواقع التي تعرضت للسيول، بهدف تحديد كمية المياه المحتجزة داخل السدود والبحيرات الصناعية .

وأوضح مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، في تصريح له اليوم الخميس، أن سيول خفيفة ضربت منطقة وادي فيران وشرم الشيخ، وسارت هذه السيول في المجرى الطبيعي المخصص لها، دون أن تترك أي خسائر مادية أو بشرية.

وأكد أن مدن سانت كاترين والطور و دهب وطابا تعرضوا لسقوط لأمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة، ولم تستمر سوى دقائق معدودة، وجرى تخزين مياه الأمطار بمدينة طابا في البحيرة رقم"1" الجاري تنفيذها.

وأعلن مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، بتكلفة تتعدى 845 مليون جنيه بمدن رأس سدر، وأبورديس وطور سيناء، وطابا، ومنطقة الترابين بمدينة نويبع، وبلغت نسبة التنفيذ بهم نحو 75% .

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تعرضت مساء أمس لموجة من الطقس السيئ، وتساقطت الأمطار في المدن، ونتجت عنها سيول خفيفة لم تستمر فترة طويلة.