التحفظ على 3500 كمامة مجهولة المصدر في حملات بسوهاج

نفذت الوحدات المحلية بسوهاج حملات مكثفة، اليوم، علي مواقف السيارات، للتأكد من ارتداء الركاب الكمامات، فيما تحفظ ضباط مباحث التموين على 3500 كمامة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات في حيازة مندوب مبيعات.

وقال حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة اخميم، إنه في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها لمنع تفشي وباء كورنا، وفي ضوء تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بضرورة المتابعة الجيدة لالتزام المواطنين بارتداء الكمامات وتطبيق القرارات والضوابط والاشتراطات والتعليمات، تم تنفيذ حملة مكبرة علي مختلف مواقف السيارات للتأكد من ارتداء المواطنين للكمامات والتنبيه علي السائقين بمنع التحرك بمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وقال حبارير، إن الحملات وزعت بوسترات وملصقات للتوعية في الأماكن العامة بالتزامن مع استمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشآت الحكومية والخاصة، ومواقف السيارات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، ومديرية الصحة، وتطبيق الغرامات الفورية علي المخالفين لارتداء الكمامات، وفقا للقرارات الصادرة.

من جانبه، قال شريف السيد حسين، رئيس مركز ومدينة ساقلته، إن عمليات تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية مستمرة بشكل يومي، كما يجري المتابعة الدقيقة لارتداء المواطنين للكمامات في الأماكن التي يترددون عليها، وكذلك في وسائل المواصلات.

وأكد أن هناك التزام كبير من المواطنين بارتداء الكمامات عند ترددهم على المصالح الحكومية، ويتم تطبيق الغرامات بشكل فوري علي المخالفين للقرارات الصادرة بشأن ارتداء الكمامات.

وتمكن ضباط مباحث التموين في سوهاج، من ضبط «رامي. م. ش»، 30 عامًا، مندوب مبيعات ويقيم بدائرة قسم أول الغربية لحيازته وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير، وغير مطابقة للمواصفات وتم ضبط 3500 كمامة، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.