تحرير 103 مخالفات لعدم ارتداء الكمامات بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدة حملات مرورية، أسفرت عن تحرير 103 مخالفات، وغرامة فورية بنطاق 4 مراكز، بواقع 18 بدمنهور، 60 غرامة بكفر الدوار، 11 برشد، و14 غرامة بكوم حمادة.

أتى ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، لمتابعة مدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، وتحرير المحاضر لغير الملتزمين، بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا وحفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وفي وقت سابق، شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات موسعة لمتابعة مدى التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافتريات بالضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدات المحلية بمركزي دمنهور وكوم حمادة عدة حملات مرورية، أسفرت عن تحرير 30 مخالفة عدم ارتداد كمامات في كوم حمادة، وغلق وتشميع مقهى بدون ترخيص بشارع «أحمد زويل»، في مدينة دمنهور، مع أخذ تعهد بالتزام المقهى بالضوابط المقررة عقب فتحها ومزاولة النشاط مرة أخرى.

كما نفذت الوحدات المحلية بالبحيرة حملات مكثفة على الكافتيريات والمقاهي المخالفة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، الخاصة بآليات عمل المطاعم والكافتيريات والمقاهي، ومنع تقديم الشيشة بها، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمراكز كفر الدوار وكوم حمادة والدلنجات عن ضبط ومصاردة 163 «شيشة» بعدد من المقاهي والكافتيريات، عبارة عن 43 «شيشة» في كفر الدوار، و50 في الدلنجات، و70 بكوم حمادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.