«مياه بني سويف» ترفع درجات الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الأمطار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف، رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المحتملة، اليوم وغدا طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

و أكد اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس الشركة في تصريحات صحفية له، اليوم، على جاهزية جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ والأزمات بالشركة للتعامل الفوري مع الأمطار، حيث تم الدفع بسيارات الكسح للتمركز بمختلف المحاور الرئيسية بجميع مدن و مراكز المحافظة، مشددا على مراجعة أماكن تمركزات المعدات، مع رؤساء الأفرع والاستعداد بالتنسيق مع غرفة عمليات الشركة والمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد على رفع درجة التأهب بالخط الساخن ومراكز خدمة العملاء، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركة بالمراكز وغرف عمليات الشركة والجهات المعنية، وانتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية وفرق التطهير وفرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

ورفعت محافظة بني سويف، درجة الاستعداد والطوارئ بجميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة، بداية من اليوم وحتى غدا الجمعة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث تم تشكيل غرف عمليات بالواحدات المحلية متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين حال حدوث أي تداعيات ناتجة عن موجة الطقس السيء المتوقعة، والتدخل الفوري تجاه حلها او رفع الخطر.