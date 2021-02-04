شباب الروضة يدعمون الأسر المحتاجة والأرامل والأيتام بمبادرة بنك الطعام

أطلق مجموعة من شباب مدينة الروضة بمحافظة دمياط مبادرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأرامل واليتامى، بتوزيع وجبات جاهزة عليهم وشنط مواد غذائية، هذا بالإضافة إلى توزيع البطاطين على المحتاجين، جاءت تلك المبادرة تزامنا مع أزمة فيروس كورونا التي أطلت بظلالها على الكثير من العمالة غير المنتظمة، وتسببت في توقفهم عن العمل وفقدان مصدر رزقهم مما أثر سلبا عليهم وعلى أسرهم فجاءت تلك المبادرة كطوق نجاة لهم.

يروي «صلاح» أحد المشاركين في المبادرة تفاصيلها قائلا لـ«الوطن»: «أطلقنا مبادرة بنك الطعام بالروضة بمساهمة مجموعة من شباب المدينة الذين قرروا إطلاق المبادرة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والأرامل واليتامى، حيث كانت النواة 4 شباب، كما ساهم معنا 10 من شباب الروضة تولوا عملية توزيع المواد الغذائية على الأسر».

وأضاف صلاح أنه تم اقتراح الفكرة من قبلهم بعدما وجدوا صنايعية لا يستطيعون العمل، ومع ظروف جائحة كورونا تراجعت الكثير والكثير من المهن، لذا قرروا مساعدة الأسر المحتاجة والأرامل واليتامى، «وجدنا إقبالا منقطع النظير من كل أبناء المدينة سواء كبار كانوا أم صغار».

وتابع: «وجدنا مشاركة وتعاون وتكاتف من كل أبناء المدينة كبير كان أم صغير ميسور الحال أو بسيط، الجميع ساهم حسب مقدرته لدرجة أننا وجدنا مشاركات من طلبة المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية بمصروفهم الشخصي الذي لا يتخطى الـ 5 جنيهات، كما شاركت سيدات بكيس ملح أو سكر حسب مقدرتهن، لذا كانت النتيجة مبهرة للجميع وضربنا مثلا ولا أروع للقرى المجاورة».

وأضاف قائلا: «وزعنا شنط المواد الغذائية والبطاطين الجديدة القادمة من المصريين المغتربين بالخارج، والملابس الجديدة، وخلال أسبوعين فقط تمكنا من توزيع 3000 شنطة غذائية، حيث تتكون الشنطة الواحدة من دجاجة أو كيلو لحمة و2 كيلو أرز و2.5 كيلو بطاطس و2 كيلو طماطم وأكياس مكرونة مضاف عليها طبقة بيض أو نصف طبقة».

وأشار صلاح لمساهمة 5 مطاعم ومحلات أسماك معهم بالمبادرة؛ حيث شاركوا بوجبات غداء جاهزة توزع يوميا على الأسر غير المقتدرة، حيث تم توزيع نحو 500 وجبة، كما تم توزيع 10 بطاطين مستوردة من أجود الأنواع تم توزيعها على الأيتام والعرائس.

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