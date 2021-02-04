عضوان بمجلس الشيوخ يتبرعان بتجهيز عيادة الأنف والأذن بمستشفى دمياط العام

تبرع محمد علي أبو حجازي، والمهندس وليد صلاح التمامي عضوا مجلس الشيوخ المصري عن حزب مستقبل وطن، عن محافظة دمياط، بتجهيز عيادة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى العام بهدف استكمال المنظومة الصحية بالمستشفى وتحقيق الفائدة مع دخول فصل الشتاء لعلاج أمراضه بتقديم أعلى خدمة علاجية وصحية.

يأتي ذلك استكمالاً لسلسلة مبادرة «نحن معك» في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا للمؤسسات الصحية والمستشفيات ودعم الدولة بتلك الأزمة.

وفي سياق متصل وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على الطلب المُزكي من النائب محمد أبو حجازي بشأن سرعة الانتهاء من رصف عدة طرق وهم «طريق مدخل قرية كفر تقي وطريق مدخل قرية الباز بمركز الزرقا - طريق مدخل قرية رزوق بمركز فارسكور - طريق مدخل قرية كفر الغاب بمركز كفر سعد - طريق مدخل العنانية مركز دمياط»، حيث أفاد بأنه جرى مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري لسرعة الدراسة والإفادة برد الجهة.

هذا وقد وافق وزير النقل والمواصلات على الطلب المقدم من النائب لبدء رصف طريق دمياط الجديدة حفاظا على أرواح المواطنين.

وفي وقت سابق تبرع النائبان محمد علي أبو حجازي، ووليد صلاح التمامي عضوا مجلس الشيوخ المصري، بـ13 جهاز كمبيوتر و10 طابعات، سلموها لمديرية الصحة بدمياط، لاستكمال المنظومة الصحية والاحصائيات وطباعة البيانات والمنشورات الواردة من وزارة الصحة وتحقيق جودة الاتصال بين المديرية والمستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية.