جامعة أسيوط تعلن حاجتها إلى شغل ثلاث وظائف قيادية شاغرة

كشف الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط عن إعلان الجامعة عبر بوابة الوظائف الحكومية عن حاجتها لشغل ثلاث وظائف قيادية طبقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، وذلك لتلبية احتياجات الجامعة من كل القيادات من المؤهلين لذلك.

وصرح الدكتور طارق الجمال، أن الوظائف المعلن عنها تتضمن وظيفة أمين كلية التربية، ومدير عام الشؤون الهندسية، ومدير عام مركز التجارب والبحوث الزراعية وهي ما تعد جميعا من الوظائف القيادية العليا والذي متاح التقديم لها حتى موعد أقصاه 2 من مارس المقبل 2021.

وشدّد رئيس جامعة أسيوط في بيان له على اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية المنصوص عليها والمنظمة لمراحل الإعلان في الصحف الرسمية، موضحًا أنه من المقرر عقد لجنة متخصصة لفحص أوراق المتقدمين والمفاضلة بينهم والتأكد من مدى مطابقتهم للشروط بكل دقة وحيادية.

وعن شروط التقديم أوضح الأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة أن شروط كل وظيفة وطريقة التقديم والأوراق المطلوبة معلن عنها جميعا على بوابة الوظائف الحكومية والموضحة على الرابط التالي:

http://jobs.gov.eg/Lists/ Lisat2/DispForm.aspx?ID=2922& RootFolder=%2FLists%2FList2& Source=http%3A%2F%2Fjobs% 2Egov%2Eeg%2FPages% 2Fjobsposts%2Easpx

والمختص بوظيفة أمين كلية التربية، وعلى الرابط التالي:

http://jobs.gov.eg/Lists/ List2/DispForm.aspx?ID=2921& RootFolder=%2FLists%2FList2& Source=http%3A%2F%2Fjobs% 2Egov%2Eeg%2FPages%2Fjobsposts %2Easpx

والمختصة بوظيفة مدير عام الشؤون الهندسية، أما الرابط التالي فموضح عليه شروط وطرق التقديم وظيفة مدير عام مركز التجارب والبحوث الزراعية:

obs.gov.eg/Lists/List2/ DispForm.aspx?ID=2920& RootFolder=%2FLists%2FList2& Source=http%3A%2F%2Fjobs.gov. eg%2FPages%2Fjobsposts. aspxobs.gov.eg/Lists/List2/ DispForm.aspx?ID=2920& RootFolder=%2FLists%2FList2& Source=http%3A%2F%2Fjobs.gov. eg%2FPages%2Fjobsposts.aspx