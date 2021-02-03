بروتوكول تعاون بين جامعة أسيوط و«نايبر جيني» الروسية

كلف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، الدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتمثيل الجامعة فى توقيع برتوكول تعاون مع جامعة نايبرجينى تشيلنى الروسية بولاية تاترستان والتابعة لوزارة التعليم الفيدرالية الروسية والذي تم توقيعه فى مكتب جامعة أسيوط بالدقي، في حضور الدكتورة الفينور جاليبروفا رئيس الجامعة الروسية، والدكتورة جالدوينا زاميلا مديرة العلاقات الدولية بها، والدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات جامعة أسيوط مع روسيا الاتحادية ومديرة مركز اللغة الروسية بالجامعة .

وأشار الدكتور طارق الجمال أن تلك الاتفاقية تُعد خطوة إضافية فى مسيرة العلاقات المميزة والوثيقة التي تجمع بين جامعة أسيوط وعدد كبير من الجامعات الروسية والتى إمتدت على مدار الثلاثة عقود الماضية والتى شهدت توقيع وتجديد عشرات من اتفاقيات التعاون وتبادل لمئات الطلاب والباحثين على الجانبين وهو ما يُعد نقطة مضيئة فى نشاط العلاقات الدولية بالجامعة وإنفراداً يحسب لجامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية .

من جانبها صرحت الدكتورة مها كامل غانم، أن اتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعة وجامعة نايبرجينى تشيلنى الروسية تهدف إلى فتح باب للتعاون والعمل المشترك بين الجامعتين والمتضمن تبادل أعضاء هيئة تدريس وباحثين وكوادر إدارية من العاملين وإجراء مشروعات وأبحاث مشتركة مع إتاحة الفرصة لتبادل وفود طلابية في إطار برامج تدريبية، أو رحلات علمية، أو أنشطة تربوية، مع الاشتراك في إعداد مطبوعات وبرامج وعلوم مشتركة، وعقد جلسات ومؤتمرات وندوات علمية مشتركة.

وأوضح الدكتور حسن عبد الحميد أن الاتفاقية سارية لمدة خمسة سنوات بين الجانبين قابلة للتجديد وتتضمن طرح برامج علمية مشتركة بين الجامعتين وتبادل المواد الدراسية وعقد برامج متقدمة لتأهيل المعلمين بالمدارس في المراحل الدراسية المختلفة وكذلك المختصين في تنمية القدرات الشخصية .