تحسن حالة الطقس بسانت كاترين وتفويج 210 سائحين لتنفيذ برامجهم السياحية

تشهد مدينة سانت كاترين، اليوم الخميس، طقسا مشمسا عقب تعرضها مساء أمس لحالة من الطقس السيئ، وتساقط أمطار متوسطة على كل أنحاء المدينة.

وأكد اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، أن المدينة تشهد تحسنا ملحوظا في حالة الطقس وسط سطوع الشمس، وسيولة مرورية في الطرق الرئيسية التي تربط المدينة بكل مدن المحافظة.

وقال رئيس المدينة، في تصريح له اليوم إنه تم الانتهاء من شفت مياه الأمطار من الطرق، ولم يعد يوجد أي أثار لها، وجارٍ تفقد الطرق التي تربط المدينة ببعض الوديان للتأكد من صلاحيتها.

وأوضح رئيس المدينة أن المدينة استقبلت، اليوم، 210 سائحين بينهم 76 سائحًا أجنبيًا من مختلف جنسيات العالم و143 زائرًا مصريًا، وجرى تفويجهم أي تقسيمهم إلى أفواج «مجموعات» لتنفيذ البرامج السياحية الخاصة بهم، ويصطحب كل فوج دليل بدوي، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، أضافة إلى الإجراءات الأمنية حرصًا على سلامتهم.

وأكد اللواء طلعت العناني أنه تم التنبيه عليهم باتباع كل التعليمات الخاصة بالجانب الأمني، والجانب الاحترازي من فيروس كورونا واتباع الدليل، واصطحاب الملابس الثقيلة خلال رحلة صعود جبل موسى، نظرًا للانخفاض الشديد في درجات الحرارة فوق قمة الجبل، خاصة خلال فترة المساء وحتى شروق الشمس.

وأشار رئيس المدينة إلى أن السائحين الذين كانوا فوق قمة جبل موسى في طريقهم للهبوط بعد أن استمتعوا بمشهد غروب وشروق الشمس، وجميعهم في حالة جيدة، ولم تتلقى غرفة عمليات المدينة أي إخطار يفيد حدوث أي طوارئ بشأنهم.

وكانت قد تعرضت مدينة سانت كاترين لحالة من الطقس السيئ بداية من مساء أمس نتج عنها سقوط أمطار، وتساقط الثلوج الخفيفة التي ذلبت مع شروق شميس اليوم دون حدوث أي سيول.