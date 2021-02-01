محافظ الغربية ونائبه يتابعان أعمال تنفيذ المشروعات بكفر الزيات وطنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، يرافقه نائبه الدكتور أحمد عطا، مركزي كفر الزيات وطنطا؛ إذ بدأت الجولة بالشوارع التي سترصف ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة كفر الزيات، وتابع رفع الإشغالات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد المحافظ آخر مراحل التطوير بمشروع محطة البيض بكفر الشيخ سليم، بمركز طنطا، التي تحتوي على 8 عنابر «2 لتربية الأمهات، و6 للفراخ البياض)، ويتكون كل عنبر من 3 خطوط.

ثم اتجه المحافظ لتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الإسكندرية، والتطوير بميدان المحطة، والسيد البدوي، والكورنيش في مرحلته الثالثة بمدينة طنطا.

وأكد الدكتور طارق رحمي، أنه يتابع تطور المشروعات كافة بالمحافظة بشكل يومي، من خلال الجولات المستمرة؛ للتأكد من الالتزام بالمعايير كافة، المتفق عليها مع الشركات في التنفيذ، مشيرا إلى أن الانتهاء من المشاريع سوف يكون في الميعاد المحدد مسبقا.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بغلق وتشميع أحد المحال التجارية بشارع عمر زعفان في طنطا؛ لتعديه على حرم الطريق العام، بشكل أدى إلى غلقه.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، والمهندس حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، والأستاذ عادل داود، رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.