السجن 3 سنوات لسيدة انتحلت اسم شقيقتها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة ربة منزل بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير وانتحال اسم شقيقتها بإثبات اسمها في محضر رسمي هربا من تنفيذ حكم قضائي صادر ضدها بالحبس لمدة عام.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد.

تعود أحداث القضية رقم 11440 لسنة ۲۰۲۰ جنايات قسم أول الزقازيق والمقيدة برقم ۱۷۸۹ لسنة ۲۰۲۰ كلي جنوب الزقازيق حيث قررت النيابة العام إحالة «سلوى.م.ا.ا»، 33 عاما ربة منزل مقيمة بشارع عبد المنعم رياض في مركز المنزلة الدقهلية إلى محكمة جنايات لأنها ارتكبت تزويرا في محررات رسمية عبارة عن محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ۱۰۸۲ لسنة ۲۰۲۰ جنح قسم أول الزقازيق، بالاشتراك مع موظفين عمومين حسني النية، بأن أدلت إليهم باسم مغاير لصحة اسمها، ألا وهي بيانات المبلغة «عفاف.ا.م».

وقامت بالتوقيع باسم الأخيرة بتحقيقات النيابة العامة وذلك بنية استعمال المحرر فيما زور من أجل الحيلولة دون الكشف عن سوابقها الجنائية و إضرارا بمن زور عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأفادت المبلغة «عفاف.ا.م.ا»، ۲۷ عاما، مقيمة بالجمالية مركز المنزلة في الدقهلية، ربة منزل، أنه نمى إلى علمها قيام شقيقتها المتهمة «سلوى»، بانتحال بيناتها في قضية سرقة، وصادر ضدها قرارا بالحبس ثلاث سنوات.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى انتحال المتهمة بيانات الشاهدة الأولى على القضية المضبوطة على ذمتها وذلك بمحضر جمع الاستدلالات ووقعت باسم الشاهدة الأولى بتحقيقات النيابة العامة بقصد التزوير في محررات رسمية ورود مستخرج يحمل صورة المتهمة وثبت من التحقيقات إقرار المتهمة بارتكاب واقعة التزوير والتلاعب في بياناتها بمحضر جمع الاستدلالات و التحقيقات في القضية المقيدة برقم 18 السنة ۲۰۲۰ جنح قسم أول الزقازيق .وثبت من الشهادة ۱۱۳۷۰ لسنة ۲۰۲۰ و المقيدة برقم ۰۹۸۲ السنة ۲۰۴۰ جنح قسم أولصدور حكم ضد إساوی السعيد محمد السيد الطير بحبس سنة مع الشغل والنفاذ و المصاريف.