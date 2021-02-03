محافظ الشرقية يُتابع مشروع إنشاء محطة رفع صرف بتكلفة 18 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار العمل في 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنيه لتقديم مشروع صرف صحي آمن للمواطنين، استكمالاً لمشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال متابعته نسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بمركز ومدينة منيا القمح، اليوم، والمُقام بتكلفة 18 مليون جنيه، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس سامح قابيل رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة والأستاذ محمود المرسى رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية

إستمع المحافظ ومرافقوه من المهندس المسؤل لشرح تفصيلي عن الأعمال الجارية بالمحطة وتمت الإشارة إلى أنه جاري إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحطة المعالجة 75% وشبكات الإنحدار إلي 80 % ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 50%

وشدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال مع مراعاه الجودة في العمل والإلتزام بالمواصفات المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

وأمر محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتعاون مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بتطهير مصرف سنهوا المار بالقرية ورفع ورد النيل والمخلفات والقمامة الملقاه به ، والتي تعيق حركة المياه وتتسبب في إنبعاث روائح كريهة تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين ، كما تتسبب في عدم وصول المياه إلى الأراضي الواقعة في نهايات الترع والمصارف.

جاء ذلك خلال زيارته لقرية سنهوا، رافقه الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية لتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي القرية والمُقام بتكلفة 210 مليون جنيه.

وأكد المحافظ ضرورة وضع خطة عمل بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري ورؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للبدء في تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول مياه الري للأراضي الزراعية وتلبية إحتياجات المزارعين ، ورفع ناتج التطهير من على جانبي الطرق لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.