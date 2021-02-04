العناني: مصر استردت 450 قطعة أثرية من الإمارات العام الماضي

كشف وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، عن جهود الوزارة في استرداد الآثار المهربة من الخارج، موضحا أن الوزارة أوقفت عملية بيع إلكترونية لآنية أثرية مصرية من الفخار، كان يعرضها أحد المواطنين للبيع في دولة التشيك، وتم التواصل مع السلطات وإيقاف البيع، إضافة إلى تسليم الآنية للسفارة المصرية هناك.

ولفت إلى أن الوزارة خلال العام الماضي استردت 450 قطعة أثرية من إمارة الشارقة بالإمارات، بناء على «مبادرة كريمة» من حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

وأشار إلى أنه جرى استرداد لوحة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، كانت تعرض للبيع في إحدى صالات المزادات في نيويورك، كما جرى استرداد غطاء تابوت خشبي يعود للعصر المتأخر من إيطاليا.

ولفت إلى أن الترويج للآثار المصرية في الخارج عبر سفر القطع الآثرية يتم عبر طرق شرعية ومن خلال الوزارة والتنسيق مع الوزارة المعنية، حيث يصطحب ضباطا من وزارة الداخلية وكذلك طبيبا أثريا وشركة أمن خاصة تابعة للوزارة، مع أخذ كل الاحتياطات من أجل عودة الآثار وبالتنسيق مع الدولة المسافر إليها القطع وأخذ كل الضمانات كلها.

ولفت الوزير إلى الانتهاء من متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يروي تاريخ العواصم المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يتكون من قاعة رئيسية يُعرض فيها آثار لعدد من عواصم مصر القديمة والحديثة يبلغ عددها 9 عواصم هي منف، طيبة، تل العمارنة، الإسكندرية، الفسطاط، القاهرة الفاطمية، مصر الحديثة، القاهرة الخديوية، بالإضافة إلى عرض مجموعة من المقتنيات المختلفة التي تمثل أنماط الحياة في كل حقبة تاريخية خاصة بكل عاصمة على حدة مثل أدوات الزينة، وأدوات الحرب والقتال، ونظام الحكم والمكاتبات المختلفة.

وقال «أما القسم الثاني من المتحف فهو عبارة عن جناح يمثل العالم الآخر عند المصري القديم، ويتكون هذا الجزء من مقبرة توتو التي تم اكتشافها عام 2018 بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى قاعة للمومياوات والتوابيت وفتارين تحتوي على الأواني الكانوبية ومجموعة من الأبواب الوهمية ورؤوس بديلة تحاكي الطقوس الدينية في مصر القديمة».

ويتضمن العرض المتحفي، استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث تم تزويد قاعات العرض بشاشات تعرض فيلم بانورامي تفاعلي «المالتي ميديا» لعرض التاريخ صوتا وصورة، وعرض توضيحي لشكل كل عاصمة من العواصم المصرية القديمة، وطبيعة العمارة السكينة والمباني الدينية بها وأشهر معالمها، لتضيف لمسة إبداعية جديدة ، تجذب الزائرين.

ولفت الوزير إلى الانتهاء من تسجيل الآثار الإسلامية المنقولة بعد جرد جميع المخازن المتحفية، وحصر وتسجيل الآثار بالمخازن الوزارة.

وقال إن المتاحف التي يتم افتتاحها في مصر تضم آثارا محلية، وليس آثار دول أخرى، كما يحدث لديها.