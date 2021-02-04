رئيس مجلس النواب للأعضاء: حريص على حديث الجميع.. «لكن كده هنقعد لبكره»

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، للاستماع لبيان الدكتور خالد العناني، وزير الآثار والسياحة، وذلك ضمن جلسات «كشف الحساب» التي يعقدها المجلس للحكومة، للاستماع لما تم تنفيذها ببرنامج «مصر تنطلق»، والذي أعلنت عنه الحكومة عند تشكيلها.

ومن جانبه طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النواب بمراعاة اقتصادات الوقت والتوازن في طلب الكلمة أثناء الرد على بيان وزير الآثار، خصوصا في ظل الكلمات الكثيرة التي طلبها النواب قبل الجلسة للتعليق على بيان الوزير. ووجه جبالي حديثه للنواب قائلا: «لو العدد كبر.. هنخلص ثاني يوم كده، أرجو تحديد العدد فضلا عن تقليل الاحتجاجات».

وشدد جبالي على ضرورة تخفيض عدد المتحدثين أثناء الجلسة العامة بشكل لا يخل بتناول كل القضايا الخاصة بملف الآثار والسياحة. وطالب رئيس المجلس النواب بعدم الاحتجاج على المُدة الممنوحة لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس، خصوصا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منحتهم هذا الحق لأنهم يتحدثون نيابة عن الهيئة البرلمانية أو اللجنة.

وتابع الجبالي: «أعطي الكلمة بعدالة مطلقة، فلا احتجاجات، وسأسمح بالكلمة في ضوء مجريات الأمور، فأنا حريص على حديث النواب؛ ولكن لكن عندما لا يسمح الوقت لحديث البعض فسيتحدث في وقت لاحق، خصوصا أن بيانات الوزراء سيتم إحالتها للجان النوعية المختصة وستكون المناقشة مفتوحة أمام جميع النواب».

وختم حديثه قائلا: «أتمنى أن يتحدث الجميع ولساعات طويلة أيضا، ولكن يجب أن نراعي ظروف البعض، فالبعض يحتاج للخروج للراحة، لذلك فسأعطي الكلمة ولكن بشكل متوازن وبطريقة تخدم مناقشة بيان الوزير».

واستطرد حنفي جبالي قائلا: «أشكركم على روح التسامح، ونريد زيادتها، فلا يقول أحدكم أن زميل له اتكلم أكثر منه، هناك معايير محددة».