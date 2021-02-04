نجيب ساويرس يرشح لمتابعيه فيلم «جلد أمريكي»: عيطت لما شفته في الجونة

أشاد المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، بالفيلم الأمريكي «جلد أمريكي» موصيا متابعيه على شبكات التواصل الاجتماعية بمشاهدة الفيلم من إخراج نايت باركر، منوها أنه تأثر بالفيلم وقت عرضه في مهرجان الجونة السينمائي في دورته قبل الماضية.

وأعاد ساويرس نشر تغريدة للاعب كرة السلة الأمريكي ليوبورن جيمس، والتي يشيد فيها الأخير بالفيلم قائلا عبر تويتر «جلد أمريكي فيلم رائع.. أرشحه للمشاهدة»، وعلق ساويرس على تغريدة اللاعب الأمريكي مغردا: «الفيلم الأكثر روعة لفترة طويلة، شاهدته لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي، وغادرت في النهاية وأنا أذرف الدموع».

والفيلم الأمريكي «جلد أمريكي» من تأليف وإخراج نايت باركر، فيلم درامي أمريكي وشارك في بطولته عمري هاردويك وتيو روسي وشين بول ماكجي وميلونا جاكسون وبو كناب.

تم عرض الفيلم لأول مرة في العالم في مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا في 1 سبتمبر 2019. وشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في دورة 2019 من مهرجان الجونة السينمائي، وتدور أحداثه في إطار من الدراما والأكشن، من خلال ضابط البحرية السابق لينكولن جيفرسون الذي كان حارسا في مدرسة كاليفورنيا الثانوية المرموقة، وفي إحدى الليالي، يشاهد أحداثا تنتهي بمقتل صبي برصاص الشرطة، ويكتشف لينكولن أن الشرطي القاتل سيفلت دون عقاب، ويقرر لينكولن أن ينتزع حق الصبي بنفسه.

ويؤكد ساويرس اهتمامه بالسينما المحلية والعالمية، حيث تواصل مؤخرا مع المخرجة ساندرا نشأت مخرجة فيلم «الصحبة الحلوة» آخر أعمال الكاتب وحيد حامد، والذي يجمع بين يحيى الفخراني ومحمد سعد والذي لم يخرج للنور بعد، خاصة أن الراحل انتهى من كتابته تماما، وكان من المقرر أن يبدأ فريق العمل التصوير في مارس الماضي، ولكن جائحة كورونا أوقفت التصوير، حسبما كشفت مصادر لـ«الوطن» في وقت سابق.