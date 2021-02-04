التعليم تزف بشرى للمعلمين بشأن موعد صرف زيادة المرتبات.. احسب مرتبك

تساءل المعلمون عن مقدار الزيادة المقررة في رواتبهم، وكيفية حسابها، وذلك بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، ببدء صرف زيادات بدل المعلمين بأثر رجعي، مع مرتبات شهر فبراير الحالي.

ووفقا لما أعلنته الوزارة، يحصل المعلمون على زيادات جديدة في مرتباتهم خلال أقل من 20 يوما من الآن، تنفيذا لحزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين، التي كان من المقرر تنفيذها في يناير الماضي، بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويستفيد بتلك المزايا ما لا يقل عن 2.1 مليون معلم بقطاع التعليم قبل الجامعي سواء العام أو الأزهري، وتحسب الزيادات الجديدة بالنسبة لمعلمي قطاعي التعليم العام والأزهري، بالمتوسط.

زيادة مرتبات المعلمين

ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية وفقا للدرجات الوظيفية الـ6، من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين، إضافة إلى حافز الإدارة المدرسية.

ومن المقرر أن يكون راتب المعلم المساعد بعد الزيادة 2125 جنيهًا، والمعلم إلى 2350 جنيها ومعلم أول 2525 جنيهًا، ومعلم أول «أ» 2835 جنيهًا، ومعلم خبير 3639 جنيها ومعلم كبير إلى 4675 جنيهًا.

يذكر أنّ نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وجّهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهاته للحكومة بتحسين أوضاع المعلمين.

وكان رئيس الوزراء ووزيرا المالية والتربية والتعليم، أصدروا حزمة قرارات مهمة تساهم في رفع المستوى المادي للمعلمين، في صورة حزمة مزايا مالية بتكلفة 6.1 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة بخلاف الأعباء التأمينية، وأولها إنشاء صندوق رعاية مالية واجتماعية للعاملين بقطاع التعليم يبدأ بنصف مليار تضعها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها 2.1 مليون معلم و700 ألف من العاملين الإداريين ويكون الصندوق تابع لمجلس الوزراء.