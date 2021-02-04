دبلوماسي أوروبي: ندين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان

علق سفير الاتحاد الأوروبي في العاصمة اللبنانية «بيروت» رالف طراف، على مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم، قائلا: إنه يدين ثقافة الإفلات من العقاب السائدة في لبنان التي تسمح بوقوع تلك الأعمال المشينة.

وطالب طراف، السلطات المعنية بإجراء التحقيق المناسب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي سياق آخر، قال طراف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن 6 أشهر مرت على انفجار مرفأ بيروت المؤلم، مشددا على أن الشعب اللبناني يستحق معرفة ما حدث في 4 أغسطس ويستحق الاسراع في تحقيق العدالة والمحاسبة، وفقا لما ذكرته قناة «إل بي سي» اللبنانية.

وجدد الدبلوماسي الأوروبي، دعوته للسلطات المعنية بإجراء تحقيق محايد ومستقل وجدير بالثقة.