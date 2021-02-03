دبلوماسي سابق: السيسي يؤكد دائما على دعم استقرار لبنان

قال محمد عبدالحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة السيد سعد الحريري المكلف برئاسة الوزراء في دولة لبنان لمصر تأتي في العلاقات المتميزة بين مصر ولبنان والتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي لاطلاعه على المشكلات الاقتصادية التي تواجه لبنان انطلاقا من دور مصر في دعم استقرار الدولة اللبنانية

4 أشهر منذ تكليف الحريري ولم ينجح في تشكيل الحكومة

وأضاف «عبدالحكم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، أن الحريري تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة في 22 أكتوبر عام 2020 أعقاب استقالة رئاسة الوزراء اللبناني حسان دياب عقب انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، واليوم يمر 4 شهور على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة ولم ينجح في تشكيلها بسبب العقبات التي تضعها بعض الأطراف اللبنانية في ظل موقف مصر الثابت تجاه لبنان لدعم وحدتها.

السيسي يحشد دعم دولي لمساعدة لبنان

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق: «الرئيس السيسي يحشد الدعم الشعبي الدولي لمساعدة لبنان من أجل خروجها من أزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وطلب السيسي من قبل من القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية وتسويد الخلافات للإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية التي ستتعامل مع الأزمات».

السيسي دائم التأكيد على ضرورة دعم استقرار لبنان

وواصل عبدالحكم: السيسي يؤكد دائما على استقرار لبنان، وقام السيسي بالاتصال بالرئيس اللبناني ميشيل عون في 5 أغسطس ليؤكد دعم مصر للبنان ووجه الحكومة المصرية بتوفير جسر جوي للإغاثة تتضمن 16 طائرة فيها مستلزمات طبية وغذائية بجانب توفير مستشفى ميداني لعلاج مصابي مرفأ بيروت، كما تم إقامة جسر بحري لنقل مواد البناء للمساعدة في إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وذكر أن مصر تقف بجانب لبنان وتعمل على مساعدتها وتحقيق الأمن والاستقرار فيها لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجه الشعب اللبناني.