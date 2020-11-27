"أسألكم السماح".. الدكتور يونس أبو القاسم يودع محبيه قبل وفاته بكورونا

"أسألكم الدعاء والغفران والسماح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".. بهذه الكلمات ختم الدكتور يونس أبو القاسم، صاحب أشهر معامل التحاليل الطبية في الأقصر حياته؛ بعد أن توفي اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وتوفي "أبو القاسم" بعد معاناة طويلة مع فيروس كورونا، استمرت 26 يوما، منذ اكتشاف إصابته؛ إذ ظل طوال هذه الفترة على جهاز التنفس الصناعي داخل مستشفى العزل في العديسات بجنوب الأقصر، قبل أن يتوفى صباح اليوم.

ويتمتع الدكتور يونس أبوالقاسم، بشعبية كبيرة في الأقصر، نظرا لخدماته المتعددة، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي بالمحافظة لسرادق عزاء كبير لنعيه.

وقال مصدر طبي في مديرية الصحة بالأقصر، إن الدكتور يونس لم يكن يعاني من أمراض مزمنة، وحالته لم تكن مستقرة منذ إصابته؛ إذ تعرض للتهاب رئوى حاد ومتاعب أخرى، بسبب تمكن الفيروس منه، مشيرا إلى أنه كان يشعر بقرب أجله، وراضيا متقبلا أمر الله، ومبتسم دائما.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أن الأقصر من أكثر 4 محافظات في مصر، من حيث معدل الإصابة، وخصصت مستشفى العديسات لعزل الحالات الحرجة، وأخرى لحالات الاشتباه.