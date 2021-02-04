السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة تزوير أوراق سيارة في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بحبس شقيقين 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية خاصة بسيارة.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار ياسر سنجاب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي ومحمد فتحي شوك وسكرتارية وائل عيد.

تعودأحداث القضية رقم ۲۱۹۳ لسنة ۲۰۱۷ جنايات قسم فاقوس والمقيدة برقم ۱۹۰۰ لسنة ۲۰۱۷ کلی بشمال الزقازيق بإحالة كل من «عمرا. أ . م»، وشقيقه «خالد»، 22 عاما، سائق توك توك إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة تزوير محررين رسميين هما شهادة بيانات منسوبة إلى إدارة مرور الاسكندرية، وشهادة إفراج جمركي مجمع منسوب الجمارك الإسكندرية بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقا مع شخص مجهول على إعدادهما على غرار الصحيحة بحيث تفيدان أن السيارة مفرج عنها من جمارك الإسكندرية لصالح شركة تويوتا مصر للتجارة وساعداه بان أمداه ببياناتهما فضبطهما المجهول على هذا الأساس وزيلهما بوضع توقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بهاتين الجهتين ومهرهما ببصمات خاتم مقلدة لتلك الجهتين سالفتي البيان على خلاف الحقيقة، وبعد عدة جلسات أدانت المحكمة المتهمين وأصدرت حكمها المتقدم بحبسهما 3 سنوات.

وفي نفس الإطار قضت المحكمة بالحبس سنتين لمتهم بإحداث عاهة مستديمة بشخص آخر، بعد أن أحاله المحامي العام لنيابات شمال الشرقية «أحمد.م . م»، لمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاعتداء بالضرب على «عادل.أ.ا»، مستخدما أداة حادة ما تسبب في إصابته بعاهة مستديمة بالكتف الأيمن متمثلة في قطع كبير بالعضد وقطع بالوتر الدوار تقدر نسبتها ۱۵٪ وعاهة بالركبة اليمني والساق متمثلة في كسر أعلى عظمة الشظية اليمني وقطع بالغضروف الهلالي للركبة تقدر نسبتها ۱۰٪ .