باق من الزمن 10 أيام.. غلق باب التقدم لـ«الأم المثالية».. 14 فبراير

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية لعام 2021، سيغلق الأحد المقبل الموافق 14 فبراير المقبل، بعد 10 أيام من الآن في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى أنه تم فتح باب التقديم، الأربعاء 27 يناير الماضى، ووضعت وزارة التضامن، عدة شروط لاختيار الأم المثالية كالتالى:

شروط اختيار الأم المثالية

- ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة.

- أن يكون جميع الأبناء حاصلون على مؤهل عال أو في الفرق النهائية بالكليات أو ابن حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز فى إحدى المهن، ويستثنى الابن المعاق ذهنيا غير القابل للتعلم.

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود المتمثلة فى «شمال سيناء وجنوب سيناء، الوادي الجديد، مرسى مطروح، البحر الأحمر وأسوان، بحد أقصى 5 أبناء.

- تتضمن الشروط أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة، وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيون وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذه الفئات تتضمن تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات والأم البديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة «سمعية وبصرية وحركية»، وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في أحد المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

للمرة الأولى سيشهد هذا العام استحداث فئة الأم التي لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي ويقصد بها الأم التي قامت بتربية أبنائها إلى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية والتي ساهمت في رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

- تأتي من المعايير المرجحة للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل.

- الأم التي شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية.

الأسرة البديلة

- بالنسبة للأم البديلة وهي الأم للأسرة الكافلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الطبيعيين أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج أو الخالة أو العمة أو الجدة.

ضرورة أن يكون الابن البديل او ابن الزوج، قد حصل على مؤهل جامعي مع ضرورة المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.