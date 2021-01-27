التضامن توضح شروط اختيار الأم المثالية.. وتكريم 34 أما في 2021

قال محمود شعبان مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّ أهم شروط اختيار الأم المثالية أن يكون معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة جيدا بالنسبة إلى الأسرة، إضافة إلى إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، مشيرا إلى أنّه جرى فتح باب التقديم اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى 14 فبراير عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ويتم تشكيل لجنة لفحص المستندات والأوراق والتأكد من استيفائها بكل مديرية لضمان الشفافية والجدية.

الأم المثالية يجب أن يكون لديها قصة عطاء كاملة

وأضاف شعبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد والإعلامية جومانا ماهر، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنّ «هناك معايير مختلفة أيضا، فهناك الأم المثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب أن يكون لديها قصة عطاء كاملة وألا يقل سنها عن 50 عاما وأن تكون ملمة بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد أبنائها عن 3 أشخاص ويستثنى من الشرط المحافظات الحدودية وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو يدرسون في الفرق النهائية بالكليات أو حاصلين على مؤهل متوسط».

هذا العام سيشهد تكريم 34 أما مثالية

وتابع أنّه بالنسبة إلى الأم البديلة، وهي الأم التي تكفل أبناء محرومين من الرعاية الأسرية مع أطفال شرعيين، أو زوجة الأب التي رعت أبناء الزوج، والأمر ذاته ينطبق على الخالة والعمة، أن يكون الابن حصل على مؤهل جامعي، مع المساواة في التعامل مع الأولاد الآخرين في الأسرة، كما أنّ هذا العام سيشهد تكريم 34 أم مثالية.

لدينا شرحيتين مهمتين للغاية

وزاد: «لدينا شريحتين مهمتين للغاية، وهما أمهات شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة، وتتولى وزارتي الدفاع والداخلية ترشحيهما».