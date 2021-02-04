نشاط الإسكان بالعلمين الجديدة: مشروعات سكنية وسياحية وناطحات سحاب

تعد مدينة العلمين الجديدة، واحدة من مدن الجيل الرابع، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي توليها الدولة اهتمام كبير، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث يقام بها عدد من المشروعات الضخمة، تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

وأكد وزير الإسكان والمرافق العامة، أن حجم الإنفاق بالنسبة لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، بلغ نحو 38 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية منها وحدات إسكان متميز، و ممشى سياحي وشبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

وجار تنفيذ أعمال التشطيب لوحدات 15 برجا سكنيا، فضلا على أنه جار الانتهاء من منطقة وسط المدينة بواقع 1320 وحدة ومنطقة ترفيهية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة لإلقاء وزير الإسكان والمرافق العامة الدكتور عاصم الجزار، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وتستعرض «الوطن» أبرز أنشطة وزارة الإسكان داخل مدينة العلمين الجديدة، كالتالي:

يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر، عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة.

تبلغ مساحة المدينة نحو 48 ألف، فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، ومخطط للمدينة أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة.

وتقع مدينة العلمين الجديدة داخل الحدود الإدارية لمحافظة مرسى مطروح بطول 48 كم من الطريق الدولي (الإسكندرية – مطروح).

وتضم المدينة أبراجا على كل منصة تصل ارتفاعها إلى 35 مترا. تتكون الأبراج من 3 أدوار تجارية وإدارية وجراج سفلي بجانب الوحدات السكنية، حيث ستضاهي الأبراج الفندقية بالمدينة أبراج دبي، وستقام بها احتفالات في المناسبات.

كما تحتوي المدينة على كورنيش عالمى بطول الشاطئ، وتبلغ مساحة الفنادق بالمدينة حوالي 296 فدانا.

وتحتوي المدينة على مركز طبي عالمي بمساحة 44 فدانا.

كما يوجد بالمدينة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال مؤتمرات أوروبا.

وتنقسم المدينة إلى شريحة سياحية وتاريخية وسكنية، تقع الشريحة السياحية الاستثمارية الأولى على ساحل البحر المتوسط، والشريحة الاستثمارية الثانية جنوب طريق إسكندرية مطروح الدولي، أما الشريحة الثالثة فهي المنطقة التاريخية والأثرية بمقابر العلمين.

كما تنفرد مدينة العلمين بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط.

وتضم المدينة أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100.000 لتر مياه يومياً، وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة.