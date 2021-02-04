تأجيل فرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 25 فبراير الجاري

شهدت محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا، إذ أجلت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، استئناف المحامي والصيدلي هاني سامح، على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لجلسة 25 فبراير الجاري، للمستندات.

فرض الحراسة على نقابة الأطباء

وقال سامح، أمام المحكمة، إنه طالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله، وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب، مضيفا أن «النقابة ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية»، مشيرا إلى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

السرقة بالإكراه في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لسرقتهم مواطن بالإكراه في البساتين، إذ صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي وخالد عبد الغفار النجار.

اختلاس أموال الجمعية التعاونية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمة «ر. م.»، لإدانتها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان، لجلسة 14 فبراير الجارى.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

حيازة المفرقعات

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم، لاتهامهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.