جنايات القاهرة تحكم بـ إعدام شابين قتلا طفلا وسرقا هاتفه بالمقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، إحالة أوراق متهمين اثنين، لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل طفل فى المقطم، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسرقة هاتفه المحمول ومبلغا ماليا كان بحوزته، وحددت المحكمة جلسة الدور المقبل في شهر يناير، للنطق بالحكم.

قتلوه بدم بارد طمعا في هاتف محمول ودراجة نارية

التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية، قالت إن المتهمين ومعهما 4 آخرين، استدرجوا المجني عليه إلى مكان بعيد عن أعين المارة، بحجة قضاء بعض الوقت سويا واللعب، كون عدد منهم أطفال لم يتجاوزوا الـ 18 من عمرهم.

لم يدر المجني عليه «محمود»، بما يضمره له باقي المتهمين من شر، فبمجرد وصولهم إلى المكان المتفق عليه، عاجلوه بطعنات قاتلة، أودت بحياته وأردته قتيلا فى الحال.. كل هذا التخطيط كان للاستيلاء على هاتفه المحمول ودراجته النارية ومبلغا من المال كان معه، من أجل بيعهم واقتسام الحصيلة فيما بينهم.

التحقيقات كشفت الجريمة

التحقيقات شرحت كيفية تنفيذ المتهمين لجريمتهم، حيث قيّده أحد المتهمين وتمكن من شل حركته، بينما انقض عليه آخر بسلاح أبيض «سكين» وعاجله بطعنات أودت بحياته فى الحال، بينما كان البقية يراقبون الطريق للشد من أزر شركائهم، ولاذوا جميعا بالفرار بعد انتهاء الجريمة.

الشرطة اكتشفت الواقعة، بتلقيها بلاغ بالعثور على جثة لطفل فى العقد الثاني من العمر، بالمقطم، وانتقلت قوة من المباحث إلى هناك وبدأت أعمال الفحص، حيث تبين أن المجني عليه قُتل بطعنة من سلاح أبيض، وتحرر محضر أولي بالواقعة، وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الحادث، وناظرت الجثة، وأمرت بالتشريح لبيان سبب وكيفية الوفاة.

القبض على الجناة واعترافاتهم

وتمكنت الشرطة من خلال التحريات المكثفة، التوصل لشهود رؤية شاهدوا المجني عليه مع المتهمين قبل ساعات من اختفاءه، وتمكنت الشرطة من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، ومثُل المتهمون أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، والتى أمرت بإحالة 2 منهم للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.