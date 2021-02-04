حماية المستهلك يغلق 6 معامل تحاليل طبية ومركز علاج طبيعي ببني سويف

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن حملات جهاز حماية المستهلك على الأسواق بالتعاون مع إدارة العلاج الحر ومباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي، اليوم، أسفرت عن تحرير محضرين ضد أحد معارض السيارات لعدم الإعلان عن الأسعار، وأحد المحال التجارية لعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك في محافظة الفيوم.

ضبط 4 مخازن مواد غذائية تعمل بدون ترخيص

وقال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن فرع الجهاز بمحافظة بني سويف قام بإغلاق 6 معامل تحاليل طبية لعدم وجود تراخيص، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة العدوي والتخلص الصحي من النفايات، كما تم غلق مركز للعلاج الطبيعي يعمل دون ترخيص، وفي محافظة سوهاج وكفر الشيخ تم ضبط 4 مخازن تعمل بدون ترخيص.

وأضاف حسام الدين أن فرع الجهاز بمحافظة القليوبية قام بالمرور على المحال التجارية وتوزيع سياسة الاستبدال والاسترجاع، وتم تحرير محاضر ضد بعد المحال التجارية المخالفة لعدم إصدارها فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك.

وأكد أن الجهاز لن يتوانى عن جهودة في ضبط الأسواق وحفظ وصون حقوق المستهلك في كل المجالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.