متحف الإسكندرية يستقبل 3 أعمال فنية تحاكي قطع أثرية قبطية

استقبل متحف الإسكندرية القومي، اليوم الأربعاء، 3 أعمال فنية تحاكي قطع أثرية قبطية خاصة بميلاد السيد المسيح، وذلك استكمالاً لمبادرة «ورشتك من البيت» والتي أعلن عنها متحف الإسكندرية القومي في شهر يناير الماضي.

وأوضح المتحف، في بيان رسمي، أنَّ بعض الزوار قاموا بزيارة المتحف، للمشاركة في تلك المبادرة، ومن خلال جولة إرشادية لهم، اختاروا بعض القطع الآثرية الخاصة بميلاد السيد المسيح من قسم الآثار القبطية بالمتحف، لمشاهدتها والقيام تنفيذها بطرق فنية متعددة من الخامات المختلفة ثم قاموا بإهدائها للمتحف.

وأشاروا إلى أنَّ المتحف استقبل المجموعة الثانية من المشاركين في المسابقة والمقدر عددهم بـ3 أفراد وذلك بعد 6 أفراد هم أعداد المجموعة الأولى، ليصل إجمالي المشاركين 9 أفراد حتى الآن مقدمين 9 أعمال فنية.

وسلم المشتركون الأعمال الفنية التي تمّ تنفيذها من المنزل، إلى إدارة المتحف، مع اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية اثناء مرحلة، وهم: انجي ضياء الدين محمد طالبة بكلية الفنون الجميلة، ميرنا محمد خيري طالبة بالمرحلة الثانوية، عبدالله السعدني طالب بالمرحلة الثانوية.

ويعمل مسؤولو متحف الإسكندرية القومي، في الفترة الجارية على إطلاق مبادرات تشجع الرواد على التفاعل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سبق واطلقوا منذ أسبوعين، مبادرة لترويج السياحة بمناسبة «اليوم العالمي لسيلفي المتاحف»، دعا من خلالها جميع رواد المتحف بمشاركة صورهم «السيلفي» الملتقطة في متحف الإسكندرية وذلك كجزء من مبادرة دعم السياحة في مصر.

وتفاعل العشرات مع المنشور، ونشروا صور لهم داخل المتحف، بجانب وجود هاشتاج يحمل إسم متحف الإسكندرية القومي، ما يساعد على ترويج المظاهر الجمالية للمتحف، أمام جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضم متحف الإسكندرية القومي نحو 1800 قطعة اثرية تشمل جميع العصور بدءاً من الدولة القديمة وحتى العصر الحديث وتصور تلك القطع حضارة مصر وثقافتها وفنونها وصناعاتها خلال هذه العصور وقد تم احضار هذه القطع الأثرية من عدة متاحف منها المتحف المصري والمتحف الإسلامي والمتحف القبطي بالقاهرة والمتحف اليوناني الروماني والاثار الغارقة والاثار الاسلامية بالإسكندرية.