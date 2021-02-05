تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، قطع أراضي، في عدد من المدن الجديدة، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بشروط معينة، ونظام تقسيط محدد.

حيث أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر سيبدأ يوم الاثنين 15/2/2021، في تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع بيت الوطن بمناطق (C.D.E.F.G.H)، بامتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

«الوطن» تسرد خلال السطور التالية، مواعيد تسليم أراضي «بيت الوطن» بمدينة 6 أكتوبر.

مواعيد التسليم

يوم الاثنين 15/2/2021

سيتم تسليم قطع الأراضى بالمنطقة C.

يوم 22/2/2021

تسليم قطع الأراضي من 16 : 30.

يوم 1/3/2021

تسليم قطع الاراضي من 31 : 45.

8/3/2021

تسليم القطع من 46 : 60.

15/3/2021

تسليم القطع من 61 : 75.

22/3/2021

تسليم القطع من 76 : 90.

29/3/2021

تسليم القطع من 91 : 105.

5/4/2021

تسليم القطع من 106 : 120.

12/4/2021

تسليم القطع من 121 : 135.

19/4/2021

تسليم القطع من 136: 150.

26/4/2021

تسليم القطع من 151 : 161.

10/5/2021

سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة D، القطع من 1 : 15.

17/5/2021

تسليم القطع من 16 : 30.

24/5/2021

تسليم القطع من 31 : 45.

31/5/2021

تسليم القطع من 46 : 60.

7/6/2021

تسليم القطع من 61 : 75.

14/6/2021

تسليم القطع من 76 : 94.

21/6/2021

سيتم تسليم القطع بالمنطقة E، من 1 : 15.

28/6/2021

تسليم القطع من 16 : 30.

5/7/2021

تسليم القطع من 31 : 45.

12/7/2021

تسليم القطع من 46 : 60.

26/7/2021

تسليم القطع من 76 : 94.

يوم 2/8/2021.

وسيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة F، من 1 : 15.

9/8/2021.

والقطع من 15 : 30.

يوم 16/8/2021.

والقطع من 31 : 45.

يوم 23/8/2021.

والقطع من 46 : 60.

يوم 30/8/2021.

والقطع من 61 : 75.

يوم 6/9/2021

والقطع من 76 : 90.

يوم 13/9/2021

والقطع من 91 : 105.

يوم 20/9/2021.

والقطع من 106 : 120.

يوم 27/9/2021.

والقطع من 121 : 135.

يوم 4/10/2021

والقطع من 136 : 150.

يوم 11/10/2021

والقطع من 151 : 158.

يوم 18/10/2021

سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بالمنطقة G، من 1 : 15.

يوم 25/10/2021

والقطع من 16 : 30.

يوم 1/11/2021

والقطع من 31 : 45.

يوم 8/11/2021.

والقطع من 46 : 60.

يوم 15/11/2021

والقطع من 61 : 75.

يوم 22/11/2021

والقطع من 76 : 90.

يوم 29/11/2021

والقطع من 91 : 98.

يوم 6/12/2021

وسيتم تسليم القطع بالمنطقة H، من 1 : 15.

يوم 13/12/2021

والقطع من 16 : 30.

يوم 20/12/2021

والقطع من 31 : 45.

يوم 27/12/2021

والقطع من 46 : 60.

يوم 3/1/2022

والقطع من 61 : 75.

يوم 10/1/2022

والقطع من 76 : 90.

يوم 17/1/2022

والقطع من 91 : 108.

يوم 24/1/2022

تم تخصيص أيام 31/1/2022 و7، 14/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام. ​