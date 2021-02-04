توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، لافتة إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الـ3 أيام المقبلة بداية من الجمعة حتى الأحد القادم.

وتوقعت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أنَّ يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع سقوط أمطار غزيرة غدًا على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا مصاحبًا لأمطار متوسطة تصل للغزيرة وتكوون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية والواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة الجمعة 5 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة يوم السبت 6 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.

درجات الحرارة الأحد 7 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11 .

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 8.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10.