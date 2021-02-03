توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار غزيرة ورعدية وطقس شديد البرودة
كتب:
إسراء حامد محمد
08:04 م | الأربعاء 03 فبراير 2021
حالة الطقس
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مصاحبا للأمطار المتوسطة لتصل للغزيرة على القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا مصاحبا لأمطار متوسطة تصل للغزيرة وتكوون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية والواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء.
درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة
درجات الحرارة الخميس 4 فبراير
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.
الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 14.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.
جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.
درجات الحرارة الجمعة 5 فبراير
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.
الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.
جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.
درجات الحرارة يوم السبت 6 فبراير
القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.
الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.
شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.
جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 09.