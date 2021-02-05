الصحة تضع إرشادات جديدة للوقاية من فيروس كورونا داخل الحضانات

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، انخفاضا ملحوظا فى أعداد مصابي فيروس كورونا، وكذلك انخفاضا فى نسب الإشغال بمستشفيات العزل تصل إلى 31%، وتحرص وزارة الصحة والسكان على الاستمرار فى معدلات الانخفاض يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة على الحفاظ على صحة المواطنين.

على الحضانات ضرورة تشجيع الأطفال على غسل الأيدي بالماء والصابون

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الخاصة بالتنظيف والتطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل الحضانات، وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها إنه لابد من التشجيع على غسل الأيدي بالماء والصابون أو تعقيمها بالكحول بانتظام.

توفير محاليل الكلور لتطهير الأسطح

وتابعت الوزارة لابد من توفير محاليل الكلور لتطهير الأسطح المختلفة بالحضانة وتنظيف جميع المبانى بالمنشأة التعليمية والفصول ودورة الحمام وتحديدا الأسطح المعرضة للتلامس المتكرر مثل المقابض الحديدة والأبواب والمنافذ ولعب الأطفال ووسائل الإيضاح اللازمة للتدريس، وطاولات الغذاء.

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

الصحة تناشد المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الاستمرارفى اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بالفيروس، وشددت على ضرورة ارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين وعدم المصافحة أثناء اللقاء والأحضان والبعد عن المناطق المزدحمة.

وأكدت الوزارة على ضرورة التخلص من الكمامات بطريقة امنه وعدم ارتداء الكمامات المبللة أو الممزقة أو الفضفاضة، مع مراعاة نزعها من خلف الأذنين أو الرأس، وضرورة عدم ارتداء الكمامة على منطقة الأذن، والحرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة، وعدم نزع الكمامة مع الآخرين والتأكد من أنها تغطي الأنف والفم جيدا.

وتستمر وزارة الصحة والسكان فى رفع اعلى درجات الاستعداد القصوي لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس أو من أي فيروسات معدية أخرى.