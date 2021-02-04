وزيرة الصحة: «بنقفل حنفية المرض».. و67% من الأطباء شغالين برا مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنّ الوزارة مهتمة بـ«قفل حنفية المرض»، متابعة: «للأسف لم يدرك أحد أنّ مهمة وزارة الصحة الحفاظ على الصحة العامة».

وأشادت زايد، خلال إلقاء بيان وزارتها الخاص بالجهود والإنجازات ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، بمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الصحة العامة، وبينها مبادرة السمنة لطلاب المدارس من الصف الأول حتى السادس الابتدائي.

وأوضحت الوزيرة أنّ المبادرات الرئاسية تنوعت بين مبادرة دعم صحة المرأة، واكتشاف وضعف السمع للأطفال حديثي الولادة، وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم الحياة الصحية وتطوير مستشفيات الصدر والحميات، وغيرها من المبادرات.

وأكدت زايد، أنّ 67% من أطباء مصر يعملون في الخارج نظرا للظروف التي كانت موجودة، فالتكليف كان يأتي للخريجين في الصحراء، والمرتبات والدخول ضعيفة: «أطباءنا مكانوش عاوزين يخرجوا، لكن الظروف كانت طارئة».

واستعرضت الوزيرة التحديات الصحية، وبينها تحدي نقص الأدوية مثل الإنسولين وعلب الألبان، لافتة إلى أنّ الوزارة توفر حاليا مليون ونصف المليون علبة لبن أطفال.

وأشارت زايد إلى الكشف على أكثر من 70 مليون مواطن خلال 5 أشهر، والكشف على طلبة المدارس الإعدادي والثانوي، فضلا عن عمل 3 تقارير تحقق من منظمة الصحة العالمية جرى تسليمها للرئيس.

وأكملت أنّ هناك 50 مليون تم الكشف عليهم ضمن مبادرة الكشف على الأمراض المزمنة «ضغط وسكري»، متابعة: «أنقذنا مصر من فيرس سي، كنا بنصرف 64 مليار جنيه سنويا على مضاعفات فيروس سي، ودي تكلفة كبيرة».