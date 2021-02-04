الصحة: وفيات الأمراض المزمنة بموجة كورونا الثانية أقل 100% عن الأولى

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إنّ وفيات الأمراض المزمنة في الموجة الثانية من كورونا، أقل بنسبة 100% عن الموجة الأولى، بفضل عمليات الكشف على الأمراض المزمنة ضمن مبادرات الدولة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأضافت زايد، خلال إلقاء بيان وزارتها بشأن الجهود والإنجازات ضمن برنامج «مصر تنطلق.. 2018/2022»، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، أنّه سيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسيتم تطوير الواحدات الصحية كافة خلال 3 سنوات.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنّه 51 مركزًا تشهد تطوير المستشفيات المركزية، حيث لن يتم الاكتفاء بالوحدات الصحية، موضحة أنّ مبادرة القضاء على فيروس سي وفّرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى وتبعيات المرض.

وأضافت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنّ الحملة أنقذت نحو 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي، حيث تكلفت نحو 4 مليارات للعلاج والمسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار جنيه للمسح.