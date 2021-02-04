البعثة الأممية بليبيا تبحث فتح الطريق الساحلي لتأمين حركة المواطنين

قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «لجنة 5+5»، ستناقش فتح الطريق الساحلي لتأمين المرور الآمن للمواطنين والبضائع والمساعدات الإنسانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ورحبت البعثة، بانعقاد الجولة السابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مقرها في سرت، في الفترة من 4 إلى 7 فبراير الجاري لمواصلة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف، وفقا لما ذكره موقع البعثة الأممية على الإنترنت.

وأضافت البعثة الأممية، أن اجتماعات اللجنة العسكرية ستركز على المتطلبات اللازمة لإرسال مراقبي الأمم المتحدة لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد والتحقق منها.

وأشارت البعثة الأممية إلى ليبيا، إلى أن اجتماعات «لجنة 5+5» المنعقدة في سرت ستبحث تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

وسيحضر الاجتماع خبراء إزالة الإلغام، بالإضافة إلى خبراء من البعثة الأممية، لتقديم الدعم الفني ومناقشة سبل المضي في عملية إزالة الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الواقعة تحت سيطرة كل طرف.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر إعلامية، أن البعثة الأممية تعقد اجتماعا بحضور المبعوث الجديد يان كوبيش مع أعضاء اللجنة القانونية، لمناقشة قانون الانتخابات، وفقا لما ذكرته «بوابة إفريقيا» الإخبارية.

وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع المغلق بين البعثة واللجنة يهدف لاستكمال النقاش حول الأساس الدستوري للانتخابات وقانون الانتخابات المقبلة.

واقتصاديا، تباينت أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم، وفقا لما ذكرته بوابة «الوسط» الليبية.

وارتفع متوسط سعر الدولار قرشا إلى 4.48 دينار من 4.47 دينار، فيما تراجع سعر صرف «اليورو» إلى 5.38 دينار من 5.39 دينار، وبالمثل «الجنيه الاسترليني» الذي سجل 6.09 دينار مقابل 6.11 دينار أمس الأربعاء.