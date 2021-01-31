عاجل.. المسماري: تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، دعم القوات المسلحة الليبية لأي خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم في حل الأزمة.

وأضاف المسماري، في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن الجيش الوطني مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون، قائلا «من المهم أن يتم حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا».

وأشار المسماري، قائلا «نجدد رفضنا لوجود أي أجنبي على الأراضي الليبية»، مؤكدا أن تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكري في ليبيا.

وتابع المسماري، أنه لابد من معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والأجنبية وتأمين خروج جميع المرتزقة من ليبيا قائلا «أمام أي حكومة جديدة ملف حل معضلة المرتزقة والميليشيات، ولدينا مخاوف من قيام الميليشيات بعرقلة أي حل سياسي في ليبيا».