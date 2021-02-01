كورونا يلغي احتفالات ذكرى شهداء ليبيا.. والكنيسة تكتفي بقداس منتصف فبراير

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلغاء النهضة السنوية التي كانت تقام في مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، إحياء لذكرى استشهاد 20 قبطيا على يد تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا عام 2015، بسبب إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والاكتفاء بإقامة قداس يحضره الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، يوم 15 فبراير الحالي.

مطرانية سمالوط: الأنبا بفنوتيوس يترأس قداس الذكرى

وذكرت مطرانية سمالوط، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «ستحتفل الإيبارشية كعادتها سنويا بتذكار استشهاد آبائنا الأبرار شهداء مصر بليبيا، اللذين أعادوا لنا مجد آبائنا الشهداء العظام، وبهذه المناسبة المباركة يرأس الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مع لفيف من الكهنة خدمة صلاة العشية 14 فبراير 2021، الساعة السادسة مساءً والقداس الإلهي صباح 15 فبراير الحالي، وذلك بكاتدرائية شهداء الإيمان بقرية العور (الشهداء)، بمشاركة شعبية مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة».

الكنيسة: إلغاء النهضات للحفاظ على صحة المشاركين

والنهضة الروحية التي تشمل الصلوات وعظات، كانت تقيمها مطرانية سمالوط في السابق، كانت تبدأ في أول فبراير من كل عام، وتستمر حتى منتصف الشهر ذاته، ومنعا للتجمعات والتزاحم الذي تشهده مثل تلك الفعاليات، قررت الكنيسة الاكتفاء بصلاة قداس الذكرى فقط هذا العام، حرصا على سلامة الجميع في ظل وباء فيروس كورونا المستجد.

ويقام قداس الذكرى في كاتدرائية شهداء الوطن والإيمان بقرية العور مسقط رأس الضحايا، وهي الكاتدرائية التي أنشئت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحتوي على أجساد الشهداء بعد عودتها من ليبيا.

وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اعتمد في يونيو 2017 يوم 15 فبراير من كل عام عيدا لشهداء الكنيسة في العصر الحديث.

وتعود واقعة شهداء ليبيا للعام 2015 حينما ذبح تنظيم داعش الإرهابي على ساحل مدينة سرت الليبية، 21 مسيحيا بينهم 20 قبطيا مصريا وأحد الأفارقة، الذين كانوا يعملون في ليبيا في ذلك الوقت بعد خطفهم من منازلهم ومن الشوارع.